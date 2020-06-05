Врио главы Ставрополя прокомментировал последствия сильного ливня

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:22:42+03:00

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В Ставрополе вчерашний ливень выдал городу 26 мм осадков. То есть, за два с половиной часа выпало 30 % от месячной нормы.

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Все экстренные службы города работали всю ночь, подключили дежурные и дополнительные бригады. На телефон службы спасения поступило 13 заявок, связанных со стихией. Об этом сегодня, 5 июня сообщил врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов.

Он напомнил, что вчера, на перекрестке Васякина – Сальский провалился грунт, там сейчас в рамках реконструкции дороги проходит прокладка водовода.

Фото: Инстаграм врио главы Ставрополя

- Застряли несколько автомобилей. Все машины вытащили, ущерб собственникам пострадавших авто возместит «Водоканал». Идут восстановительные работы. Участок огорожен, отсыпан бутом.

Также Семенов добавил, что подтопило 2 подземных перехода – ул. Семашко и площадь 200-летия. Всю воду откачали еще вечером. Наша болевая точка города – перекресток улицы Бруснёва и проспекта Кулакова. Вчера там было настоящее «море».

Вся проблема этого участка в том, что к одному дождевому колодцу, от которого отходит труба диаметром 800 мм, подходит целых 3 трубы диаметром 1000 мм. То есть, никакие ливневки ситуацию не спасают.

Фото: Инстаграм врио главы Ставрополя

По словам Семенова, город уже разработал проект, который прошел экспертизу по реконструкции участка дороги, предусматривающий устройство дополнительной трубы и параллельно ведение еще одной нитки, чтобы забрать весь этот поток.

- Приступим к работе как только получим финансирование. К сожалению, бюджет сейчас перекраивается в связи с пандемией, - прокомментировал Дмитрий Семенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU