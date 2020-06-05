У жителей Пятигорска отобрали озеро

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:16:04+03:00

До конца пандемии им нельзя в нем купаться

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Вопрос о безопасности на водоемах обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Пятигорска. Купание на пляжах местного озера ограничат до конца пандемии. На территории установят запретительные знаки, следует из итогов заседания.

- Официальное открытие купального сезона в Пятигорске состоится после снятия всех ограничительных мероприятий, введенных из-за пандемии коронавируса. До этого времени купание запрещено на всех водоемах города. А на пляжах Новопятигорского озера установят дополнительные предупреждающие аншлаги «Купание запрещено» и стенды с информацией о запрете купания, - говорится в сообщении.

Кроме того, в водоемах понизят уровень воды. На Новопятигорское озеро будут приезжать дежурные смены поисково-спасательного отряда городской Службы спасения. В городе также создадут патрульно-контрольные группы по проведению профилактических мероприятий. В их задачи будут входить выявление и наказание нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU