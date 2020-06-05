2020-06-05T13:37:58+03:00
Происшествия

На Ставрополье пенсионерка обнаружила в сливном бачке ртуть

Спасатели вынесли ржавую сантехнику времен СССР на улицу
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы СтавропольяФото: пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставрополья
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Инцидент произошел в Михайловске. Там 70-летняя местная жительница вызвала знакомого сантехника.

Мужчина обнаружил в сливном бачке пузырёк. Его содержимое во время работ попало в бачок и унитаз. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК. Пенсионерка вызвала спасателей, которые вынесли ржавую сантехнику времен СССР на улицу. После чего вылили воду на фильтровальную простынь.

По данным пресс-службы противопожарной и аварийно-спасательной службы региона, найденную ртуть удалось собрать в банку. Хозяйке дома посоветовали обратно не ставить старую сантехнику.

Спасатели провели инструктаж пенсионерки о действиях при возможном ухудшении самочувствия при отравлении парами ртути.

Напомним, ранее спасатели ПАСС уничтожили метровую змею, которая заползла в жилой дом к ставропольской пенсионерки. Спасателям так и не удалось определить ядовитая змея или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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