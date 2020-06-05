В Ставрополе расскажут рецепт розовых блинов от няни Пушкина

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:58:19+03:00

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В честь 221-летия Александра Пушкина в Ставрополе устроят тематический марафон. Мероприятия пройдут в онлайн-режиме, транслировать их будет Ставропольский Дворец культуры и спорта в своих социальных сетях.

Блины от няни Пушкина станут изюминкой проекта. Рецепт вкусностей раскроют уже утром 6 июня. Отмечается, что яства Арины Родионовны были розового цвета. Их приготовят участники проекта "Лофт из дома".

Потом передачу о Пушкине проведет местный юный блогер. По сценарию, он поведает о местах в Ставрополе, связанных с Пушкиным, и осветит его биографию.

А закончится день рождения поэта в Ставрополе чтениями. Люди будут декларировать "Я помню чудное мгновение" на разных языках народов Северного Кавказа. В конце пройдет музыкальный марафон местных исполнителей.

ТЕСТ ПО ПУШКИНУ

Гуляем по краю вместе с Пушкиным!

«Комсомолка» подготовила тест к 200-летнему юбилею посещения поэтом Ставрополя (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU