Участников парада Победы в Ставрополе проверили на коронавирус

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:46:17+03:00

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В Ставрополе стали проверять участников парада Победы. Пока что все тесты отрицательные. Это позволяет военным участвовать в тренировках, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Отмечается, что медики каждый день проверяют военных. Температуру участников парада измеряют два раза в сутки. Сами солдаты дезинфицируют помещения, в которых живут.

- Специалисты подразделений РХБ защиты 49-й армии ежедневно обрабатывают места проживания, автотранспорт, перевозящий участников парада к месту проведения тренировок, а также сам аэродром, где проходят тренировки, - уточняет пресс-служба.

Тренировки парада на месте пройдут 16 и 18 июня. Генеральная репетиция назначена на 20 июня. А сам парад состоится 24 июня в Ставрополе. В шествии задействуют около 1,7 тысяч человек и 50 единиц техники. Также над городом пролетят десять боевых самолетов и вертолетов. Как отмечает пресс-служба ЮВО, они опустятся на "предельно допустимую высоту".

ИСТОЧНИК KP.RU