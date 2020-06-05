2020-06-05T14:46:17+03:00
Общество

Участников парада Победы в Ставрополе проверили на коронавирус

Все тесты отрицательные
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе стали проверять участников парада Победы. Пока что все тесты отрицательные. Это позволяет военным участвовать в тренировках, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Отмечается, что медики каждый день проверяют военных. Температуру участников парада измеряют два раза в сутки. Сами солдаты дезинфицируют помещения, в которых живут.

- Специалисты подразделений РХБ защиты 49-й армии ежедневно обрабатывают места проживания, автотранспорт, перевозящий участников парада к месту проведения тренировок, а также сам аэродром, где проходят тренировки, - уточняет пресс-служба.

Тренировки парада на месте пройдут 16 и 18 июня. Генеральная репетиция назначена на 20 июня. А сам парад состоится 24 июня в Ставрополе. В шествии задействуют около 1,7 тысяч человек и 50 единиц техники. Также над городом пролетят десять боевых самолетов и вертолетов. Как отмечает пресс-служба ЮВО, они опустятся на "предельно допустимую высоту".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье завершают грандиозную реконструкцию стадиона «Торпедо»
На Ставрополье начали работу территориальные избирательные комиссии
На Ставрополье оценили качество гарантийных участков автодорог
В Ставрополе осудят полицейских, избивших посетителя бара
На Ставрополье отмечают День эколога
Участников парада Победы в Ставрополе проверили на коронавирус
В Ставрополе расскажут рецепт розовых блинов от няни Пушкина
На Ставрополье пенсионерка обнаружила в сливном бачке ртуть
У жителей Пятигорска отобрали озеро
Врио главы Ставрополя прокомментировал последствия сильного ливня
На Ставрополье нашли следы динозавра
На Ставрополье девушка погибла в страшной аварии
В Ставрополе сотрудники МЧС рассказали о последствиях сильного ливня
Дагестанец, осужденный за терроризм, раскаялся перед "Комсомолкой"
На Ставрополье сотрудник колонии ответит за получение взятки
Работодатель со Ставрополья оставил сотрудников без зарплаты
В Ставрополе устраняют последствия сильного ливня