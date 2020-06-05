На Ставрополье отмечают День эколога
На Ставрополье в течение многих лет экологическая обстановка оценивается, как благоприятная. Создаются новые особо охраняемые природные территории, приумножается многообразие животного и растительного мира. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов.
Так, в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в этом году в крае планируется приобретение лесопожарной и лесокультурной техники на сумму более 70 млн руб.
Активно регион включился в реализацию проекта «Чистая страна», согласно которому к 2024 году планируется ликвидация четырех закрытых свалок в Железноводске, Пятигорске, Лермонтове и Нефтекумске.
Традиционно в крае проходит экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья». В прошлом году было проведено около 2,5 тыс. мероприятий по очистке от мусора и благоустройству территорий, в ходе которых ликвидировано около 1,5 тыс. стихийных свалок. Посажено более 50 тыс. деревьев и кустарников, разбито новых скверов, аллей, бульваров, цветников на площади.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что уникальный памятник природы со следами динозавра исследуют ученые СКФУ. Палеонтологический артефакт хранит плита, расположенная в Кисловодске.
На сегодняшний день это единственный природный объект в России с сохранившимися отпечатками следов древних рептилий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ставрополье нашли следы динозавра
По ставропольской земле ящер ходил 120-130 миллионов лет назад в меловом периоде (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU