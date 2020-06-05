2020-06-05T16:33:49+03:00
Общество

В Ставрополе осудят полицейских, избивших посетителя бара

В результате мужчина получил травмы, повлекшие вред здоровью средней тяжести
Ася АСРЯН@asya1693
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В краевом центре будут судить правоохранителей, избивших посетителя магазина-бара. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

По данным ведомства, в ноябре 2019 года трое сотрудников правоохранительных органов после звонка о нарушении общественного порядка выехали в магазин-бар для пресечения совершения административного правонарушения.

Полицейские, одетые в форменное обмундирование, подошли к компании отдыхающих в баре, где стали применять насилие к одному из мужчин.

После чего ставропольца вывели из здания и отвезли в участковый пункт полиции. Там один из правоохранителей нанес ему удар электрошокером.

В результате мужчина получил травмы, повлекшие вред здоровью средней тяжести. Сейчас идёт подготовка к судебному разбирательству.

В краевой полиции сообщили, что по данному факту проведена служебная проверка.

Полицейские уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Также они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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