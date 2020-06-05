На Ставрополье оценили качество гарантийных участков автодорог

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:12:35+03:00

В целом в рамках нацпроекта в прошлом году в крае обновили 111 км дорожного полотна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом году в крае обновили 111 км дорожного полотна

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На Ставрополье завершился плановый объезд гарантийных участков дорог, отремонтированных в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Специалисты проверили техническое эксплуатационное состояние 38 объектов.

Гарантийные случаи выявили только на трех объектах Невинномысска (б-р Мира, ул. Ленина и ул. Коммунистическая). Так, на участке дороги по бульвару Мира практически полностью износилась горизонтальная разметка, нарушилась целостность искусственных неровностей.

По улицам Коммунистической и Ленина выявили нарушение целостности искусственных неровностей. Одновременно контролеры проверили тротуары, обнаружив местами просадку тротуарной плитки.

Серьезных замечаний по целостности дорожного полотна и конструктивных элементов автодорог на всех трех улицах не обнаружили.

При обследовании других объектов, в том числе дорог регионального значения, гарантийных случаев не установлено. Об этом сообщает пресс-служба управления по инфорполитике правительства региона.

В целом в рамках нацпроекта в прошлом году в крае обновили 111 км дорожного полотна. Из них 81 км - это дороги муниципального значения, 30 км - регионального.

ИСТОЧНИК KP.RU