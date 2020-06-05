2020-06-05T16:37:46+03:00
Общество

На Ставрополье начали работу территориальные избирательные комиссии

Каждый организатор голосования протестирован на коронавирус и экипирован маской и перчатками
Ася АСРЯН@asya1693
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С сегодняшнего дня территориальные избирательные комиссии края приступили к приему заявлений для участия в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ по системе «Мобильный избиратель».

По словам председателя избирательной комиссии края Евгения Демьянова, все территориальные избирательные комиссии обеспечены необходимым объемом средств индивидуальной защиты и антисептиков.

Каждый организатор голосования протестирован на коронавирус и экипирован маской и перчатками. Соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора в условиях пандемии.

Напомним, что каждый ставрополец, который в период голосования с 25 июня по 1 июля не сможет прийти на свой участок по месту жительства, получит возможность проголосовать с помощью системы «Мобильный избиратель».

Она прикрепит его к участку по месту фактического пребывания. Для этого с сегодняшнего дня можно подать заявление в территориальную комиссию, МФЦ, на Портал госуслуг, а с 16 июня – в любую участковую избирательную комиссию.

С 25 июня члены участковой избирательной комиссии по заявлению участника голосования могут приехать на дом. Об этом сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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