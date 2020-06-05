На Ставрополье начали работу территориальные избирательные комиссии
С сегодняшнего дня территориальные избирательные комиссии края приступили к приему заявлений для участия в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ по системе «Мобильный избиратель».
По словам председателя избирательной комиссии края Евгения Демьянова, все территориальные избирательные комиссии обеспечены необходимым объемом средств индивидуальной защиты и антисептиков.
Каждый организатор голосования протестирован на коронавирус и экипирован маской и перчатками. Соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора в условиях пандемии.
Напомним, что каждый ставрополец, который в период голосования с 25 июня по 1 июля не сможет прийти на свой участок по месту жительства, получит возможность проголосовать с помощью системы «Мобильный избиратель».
Она прикрепит его к участку по месту фактического пребывания. Для этого с сегодняшнего дня можно подать заявление в территориальную комиссию, МФЦ, на Портал госуслуг, а с 16 июня – в любую участковую избирательную комиссию.
С 25 июня члены участковой избирательной комиссии по заявлению участника голосования могут приехать на дом. Об этом сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства региона.
ИСТОЧНИК KP.RU