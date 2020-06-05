2020-06-05T17:42:50+03:00
Общество

На Ставрополье режим самоизоляции продлен до 14 июня

Автоматически на этот срок продлено действие ранее выданных гражданам специальных пропусков
Ася АСРЯН@asya1693
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В крае до 1 июля введен масочный режимВ крае до 1 июля введен масочный режимФото: Алексей БУЛАТОВ
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Режим обязательной самоизоляции в Ставропольском крае продлен до 14 июня 2020 года. Об этом стало известно сегодня, 5 июня.

Губернатор региона подписал постановление, которым продлено действие комплекса ранее введенных ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.

Автоматически на этот срок продлено действие ранее выданных гражданам специальных пропусков, без проставления на них дополнительных отметок.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае за сутки скончались еще три человека с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Всего в крае число умерли 56 пациентов. За сутки коронавирусом заболели 84 человека. В тяжелом состоянии находятся 46 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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