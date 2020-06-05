Врач из Тольятти рассказал, как люди без масок добавляют работы медикам

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:20:22+03:00

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Российский врач записал видеообращение к жителям Тольятти и Ставропольского района в Самарской области. Николай Ренц, главврач больницы №5, рассказал о сложной ситуации в городе. Он отметил, что сейчас в основном госпитале на 750 койках лечатся 840 больных, а 130 мест в Ставропольской больнице и 80 в поселке Шлюхзовой заполнились за три дня.

Как сообщает КП-Самара, врач особенно подчеркнул, что молодые и здоровые люди с хорошим иммунитетом ходят без масок и отправляют на больничную койку стариков, пожилых граждан и тех, кто имеет хронические болезни.

- И нам очень, подчеркиваю - крайне непросто им помочь. Вирус вызывает внутрисосудистое свертывание, микротромбообразование и, если у человека что-то было предвестником - сахарный диабет, любой атеросклероз - уже это является серьезным усугубляющим фактором, - отметил доктор.

Он призвал всех россиян придерживаться санитарных правил, которые придуманы не случайно, и напомнил, что маска защищает окружающих от вас. Нужно позаботиться о людях, которые вам дороги и близки, поделился эмоциями врач.

Кстати, после столь пламенного обращения Ниолай Ренц получил приглашение от губернатора Дмитрия Азарова возглавить информационный центр региона.

Николай Ренц о коронавирусе в Тольятти: на 750 коек приходится 840 больных.Новости от первого лица больницы: хирургический корпус и детская больница на территории медгородка с понедельника будут принимать пациентов с COVID-19. Таким образом с начала пандемии под коронавирус переоборудовано 3 корпуса, которые ранее имели совсем другой профиль.

ИСТОЧНИК KP.RU