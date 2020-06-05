На Ставрополье стройфирмы обманувшие 400 дольщиков не добились апелляции

5 Июнь 2020 2020-06-05T19:56:30+03:00

Ставропольцы доверили свои деньги компаниям на условиях долевого строительства. Но новоселья так и не дождались

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На счету у СК «Капитал» 336 обманутых дольщиков, а у «Еврострой 1» — 63. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставрополья.

Апелляционные жалобы компаний, которые не достроили жильё в Ессентуках и в начале года были признаны банкротами, отклонил арбитражный апелляционный суд. Сейчас восстанавливают права пострадавших дольщиков.

Для помощи обманутым дольщикам решили привлечь механизмы федерального фонда, созданного для защиты прав участников долевого строительства.

Напомним, ставропольцы доверили свои деньги компаниям на условиях долевого строительства. Но новоселья так и не дождались. Всего насчитывается 336 человек, которые оказались обманутыми СК «Капитал».

По данным пресс-службы министерства строительства и архитектуры ещё 63 человека пострадали от действий «Еврострой 1».

ИСТОЧНИК KP.RU