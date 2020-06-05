На Ставрополье назвали имя самого богатого мэра

5 Июнь 2020 2020-06-05T23:32:50+03:00

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На Ставрополье мэры городов начали публиковать декларации о годовых доходах своих семей. Так, самым богатым градоначальником стал глава Георгиевска Максим Клетин.

А самой богатой мэрской семьей - Михаил Миненков с женой. Меньше всего за 2019 год заработал мэр Михайловска Игорь Серов. Вместе с супругой за год он задекларировал 1,03 миллиона рублей.

«КП - Северный Кавказ» подводит первые итоги декларационного периода.

РЕЙТИНГ МЭРОВ

1. Семья Миненковых (Невинномысск) - 11,2 миллиона.

2. Семья Некристовых (Ессентуки) - 9,9 миллиона.

3. Семья Клетиных (Георгиевск) - 3,3 миллиона.

4. Семья Джатдоевых (Ставрополь) - 2,2 миллиона.

5. Семья Моисеевых (Железноводск) - 1,79 миллиона.

6. Семья Серовых (Михайловск) - 1,03 миллиона.

Кстати, напомним, что в Ставрополе на пост мэра города претендуют 12 кандидатов. На данный момент обязанности главы краевого центра временно исполняет Дмитрий Семёнов.

Кто будет главой Ставрополя, станет известно 11 июня 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU