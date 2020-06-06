На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 87 человек
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в регионе за сутки скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.
Число заболевших в крае достигло 2990. За прошедшие сутки диагноз подтвердили еще у 87 человек.
- Динамика распространения болезни остается стабильной. Скачков в ней нет, что упрощает работу по профилактике и оказанию помощи больным, - прокомментировал Владимиров.
На данный момент в регионе от коронавируса умерли 57 человек. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.
Напомним, на Ставрополье до 14 июня продлили режим самоизоляции. А обязательный масочный режим действует в крае до 1 июля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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