2020-06-06T08:31:12+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 87 человек

Еще один пациент скончался
Ася АСРЯН@asya1693
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На Ставрополье до 14 июня продлен режим самоизоляцииНа Ставрополье до 14 июня продлен режим самоизоляцииФото: Иван МАКЕЕВ
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в регионе за сутки скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Число заболевших в крае достигло 2990. За прошедшие сутки диагноз подтвердили еще у 87 человек.

- Динамика распространения болезни остается стабильной. Скачков в ней нет, что упрощает работу по профилактике и оказанию помощи больным, - прокомментировал Владимиров.

На данный момент в регионе от коронавируса умерли 57 человек. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Напомним, на Ставрополье до 14 июня продлили режим самоизоляции. А обязательный масочный режим действует в крае до 1 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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