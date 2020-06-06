На Ставрополье «Минеральная Матрёшка» претендует на мировой рекорд
В Железноводске в День России соберут Матрешку. Она может побить мировой рекорд. Об этом рассказал глава курорта Евгений Моисеев.
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Напомним, один из народных символов России соберут из 200 тысяч бутылок минеральной воды, которую специально для рекорда выпускают крупнейшие предприятия Ставрополья.
— Мы подали заявку в Книгу Рекордов России и официально, по всем правилам, зафиксируем наше событие для Книги Рекордов Гиннесса, — прокомментировал Евгений Моисеев.
Акция стартует 12 июня. Арт-объект соберут волонтеры.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что туристы не едут на Кавминводы из-за закрытых парков.
Лечебный парк в Железноводске тоже пока закрыт. Но зайти в него не составляет труда через лес. Площадь перед Пушкинской галереей пуста. Семьи с детьми, собаками, колясками, самокатами прогуливаются по аллеям. Основная масса гуляющих облюбовала каскадную лестницу, особенно новую её часть.
По пути вниз многие останавливаются изучить надписи на бювете-книге. А дальше «каскадка» спускается прямо к Курортному озеру, где заканчиваются приготовления к новому сезону.
Если с нижней части каскадной лестницы оглянуться назад, глаза встречаются с надписью «Железные люди железных вод». Осталось курортникам запастись железным терпением.
ИСТОЧНИК KP.RU