2020-06-06T09:57:08+03:00
Общество

На Ставрополье «Минеральная Матрёшка» претендует на мировой рекорд

Один из народных символов России соберут из 200 тысяч бутылок минеральной воды
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: https://www.instagram.com/p/CBFTlNOIDz-/Фото: https://www.instagram.com/p/CBFTlNOIDz-/
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В Железноводске в День России соберут Матрешку. Она может побить мировой рекорд. Об этом рассказал глава курорта Евгений Моисеев.

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Напомним, один из народных символов России соберут из 200 тысяч бутылок минеральной воды, которую специально для рекорда выпускают крупнейшие предприятия Ставрополья.

— Мы подали заявку в Книгу Рекордов России и официально, по всем правилам, зафиксируем наше событие для Книги Рекордов Гиннесса, — прокомментировал Евгений Моисеев.

Акция стартует 12 июня. Арт-объект соберут волонтеры.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что туристы не едут на Кавминводы из-за закрытых парков.

Лечебный парк в Железноводске тоже пока закрыт. Но зайти в него не составляет труда через лес. Площадь перед Пушкинской галереей пуста. Семьи с детьми, собаками, колясками, самокатами прогуливаются по аллеям. Основная масса гуляющих облюбовала каскадную лестницу, особенно новую её часть.

По пути вниз многие останавливаются изучить надписи на бювете-книге. А дальше «каскадка» спускается прямо к Курортному озеру, где заканчиваются приготовления к новому сезону.

Если с нижней части каскадной лестницы оглянуться назад, глаза встречаются с надписью «Железные люди железных вод». Осталось курортникам запастись железным терпением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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