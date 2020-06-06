2020-06-06T10:24:31+03:00
Общество

В Ставрополе горожан предупредят о ЧС с помощью медиа-экранов

Пока задействовано две машины, которые расположились возле Ботанического сада и на ул. Тухачевского 20 а
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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Автомобили с медиа-экранами появились в краевой столице. Они транслируют предупреждения об угрозе возникновения ЧС, информацию о правилах безопасного поведения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Пока в городе установлены два таких экрана. Один их них находится возле Ботанического сада, второй на улице Тухачевского 20 а.

В пресс-службе администрации Ставрополя уточнили, что скоро этот «медиа-автопарк» расширится.

Напомним, режим обязательной самоизоляции в Ставропольском крае продлен до 14 июня 2020 года.

Автоматически на этот срок продлено действие ранее выданных гражданам специальных пропусков, без проставления на них дополнительных отметок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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