В Ставрополе горожан предупредят о ЧС с помощью медиа-экранов
Автомобили с медиа-экранами появились в краевой столице. Они транслируют предупреждения об угрозе возникновения ЧС, информацию о правилах безопасного поведения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.
Пока в городе установлены два таких экрана. Один их них находится возле Ботанического сада, второй на улице Тухачевского 20 а.
В пресс-службе администрации Ставрополя уточнили, что скоро этот «медиа-автопарк» расширится.
Напомним, режим обязательной самоизоляции в Ставропольском крае продлен до 14 июня 2020 года.
Автоматически на этот срок продлено действие ранее выданных гражданам специальных пропусков, без проставления на них дополнительных отметок.
ИСТОЧНИК KP.RU