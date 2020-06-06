В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
Врачи оценивают состояние двоих пострадавших в результате стрельбы в дагестанском Кизляре, как средней степени тяжести и тяжёлое. Мужчины прооперированы.
В центральной городской больнице Кизляра рассказали, что у одного из них сквозное ранение лица с переломом верхней челюсти и слепое ранение в подбородок, шею и плечо. Этот пациент находится в реанимации.
Второй пострадавший - в отделении травматологии. У мужчины диагностировали перелом плечевой кости. Его состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести, информирует ТАСС.
Напомним, инцидент произошел вечером 5 июня, у городской больницы в дагестанском Кизляре. Там неизвестный мужчина открыл стрельбу. Видео с места событий появилось в сети.
Как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ», в результате происшествия двое получили ранения. Причины конфликта пока неизвестны.
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ИСТОЧНИК KP.RU