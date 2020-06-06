В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:21:06+03:00

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Врачи оценивают состояние двоих пострадавших в результате стрельбы в дагестанском Кизляре, как средней степени тяжести и тяжёлое. Мужчины прооперированы.

В центральной городской больнице Кизляра рассказали, что у одного из них сквозное ранение лица с переломом верхней челюсти и слепое ранение в подбородок, шею и плечо. Этот пациент находится в реанимации.

Второй пострадавший - в отделении травматологии. У мужчины диагностировали перелом плечевой кости. Его состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести, информирует ТАСС.

Напомним, инцидент произошел вечером 5 июня, у городской больницы в дагестанском Кизляре. Там неизвестный мужчина открыл стрельбу. Видео с места событий появилось в сети.

Как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ», в результате происшествия двое получили ранения. Причины конфликта пока неизвестны.

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ИСТОЧНИК KP.RU