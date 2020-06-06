2020-06-06T12:17:36+03:00
Общество

В Ставрополе горожане вспоминают Андрея Джатдоева

Воспоминания сопровождаются архивными фотографиями и видео
Ася АСРЯН@asya1693
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Андрей Джатдоев скончался на 58-м году жизни.Андрей Джатдоев скончался на 58-м году жизни.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 4 июня в аккаунтах театра-студии «Слово» им. Владимира Гурьева Ставропольского ДДТ проходят online-вечера «Человек, подаривший нам «город на высоте».

Памяти Андрея Джатдоева: последнее интервью, воспоминания его коллег, друзей и жителей краевой столицы

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Они посвящены главе Ставрополя Андрею Джатдоеву, скоропостижно ушедшему из жизни 30 июня.

Своими воспоминаниями о нем уже поделились создатели книги «Город на высоте» Сергей и Екатерина Еремины, председатель молодежного этнического совета Ставропольского края Малик Кимбаров, а также общественные деятели, блогеры и спортсмены города.

Воспоминания сопровождаются архивными фотографиями и видео.

Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, онлайн-вечера продолжатся до 8 июня.

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Напомним, в политику Андрей Джатдоев пришел в 2003 году, став главой Промышленного района Ставрополя. Через пять лет чиновника перевели в соседний район - Ленинский.

А с 2012 года ему доверили управлять всем городом. В 2016 местная дума оставила мэра на посту, и в 2019 градоначальника наградили званием "Героя труда Ставрополья".

Андрей Джатдоев скончался на 58-м году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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