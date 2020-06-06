В Ставрополе растянут флаг размером с многоэтажку

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:39:17+03:00

Гигантский триколор провисит на общежитии несколько дней

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Самый большой в регионе флаг России повесят в Ставрополе на здании студенческого общежития аграрного университета.

Памяти Андрея Джатдоева: последнее интервью, воспоминания его коллег, друзей и жителей краевой столицы 00:00 00:00

Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, площадь стяга составит 160 квадратных метров.

Гигантский триколор провисит на общежитии несколько дней. Масштабная панорама запланирована в рамках Всероссийской акции «Флаги России».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 4 июня в аккаунтах театра-студии «Слово» им. Владимира Гурьева Ставропольского ДДТ проходят online-вечера «Человек, подаривший нам «город на высоте».

Они посвящены главе Ставрополя Андрею Джатдоеву, скоропостижно ушедшему из жизни 30 июня. Своими воспоминаниями о нем уже поделились общественные деятели, блогеры и спортсмены города.

ИСТОЧНИК KP.RU