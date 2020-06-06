2020-06-06T13:32:30+03:00
Общество

На Ставрополье реконструируют памятник Ленину

У мемориала высадят декоративные кустарники и цветы
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба управления по информполитике СКФото: пресс-служба управления по информполитике СК
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В Новопавловске Кировского горокруга завершаются работы по реконструкции памятника «вождю мирового пролетариата» В.И. Ленину, установленному на площади его имени.

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Строители планируют облицевать керамогранитной плиткой поверхность постамента-трибуны памятника, а также обновить ступени.

У мемориала высадят декоративные кустарники и цветы. Так, перед ставропольцами предстанет обновленный Ильич.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что самый большой в регионе флаг России повесят в Ставрополе на здании студенческого общежития аграрного университета. Площадь стяга составит 160 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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