В Ставрополе дети с пользой проводят время в онлайн-лагерях
В Ставрополе на базе 45 образовательных учреждений открылись летние онлайн лагеря. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
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Каждый день ребят ждут мастер классы по различным направлениям, спортивные, танцевальные занятия, виртуальные экскурсии, викторины, конкурсы и многое другое.
Участие в онлайн-мероприятиях в рамках летней кампании бесплатное.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, когда откроются детские оздоровительные лагеря.
Всего в регионе заработают более 680 детско-оздоровительных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU