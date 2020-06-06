2020-06-06T13:25:26+03:00
Общество

В Ставрополе дети с пользой проводят время в онлайн-лагерях

Участие в онлайн-мероприятиях в рамках летней кампании бесплатное
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе на базе 45 образовательных учреждений открылись летние онлайн лагеря. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

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Каждый день ребят ждут мастер классы по различным направлениям, спортивные, танцевальные занятия, виртуальные экскурсии, викторины, конкурсы и многое другое.

Участие в онлайн-мероприятиях в рамках летней кампании бесплатное.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, когда откроются детские оздоровительные лагеря.

Всего в регионе заработают более 680 детско-оздоровительных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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