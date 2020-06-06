На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 57
Почти три тысячи жителей Ставрополья заболели коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 87 человек.
Ковидофобия: как справиться с навязчивым страхом заразиться COVID-19
Еще один пациент скончался. На данный момент число умерших от коронавируса в регионе достигло 57. Всего инфекция выявлена у 2990 ставропольцев.
—Число выздоровевших раз от раза меняется. Но, тем не менее, каждый день — это десятки людей, которые смогли справиться с болезнью и вышли из-под меднаблюдения, — прокомментировал губернатор Ставрополья.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что режим самоизоляции в крае продлен до 14 июня. Также на Ставрополье до 1 июля действует обязательный масочный режим.
Ковидофобия: как справиться с навязчивым страхом заразиться COVID-19
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 87 человек
Еще один пациент скончался (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»