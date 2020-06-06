На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 57

6 Июнь 2020 2020-06-06T13:52:30+03:00

За сутки диагноз подтвердился еще у 87 человек

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Почти три тысячи жителей Ставрополья заболели коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 87 человек.

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Еще один пациент скончался. На данный момент число умерших от коронавируса в регионе достигло 57. Всего инфекция выявлена у 2990 ставропольцев.

—Число выздоровевших раз от раза меняется. Но, тем не менее, каждый день — это десятки людей, которые смогли справиться с болезнью и вышли из-под меднаблюдения, — прокомментировал губернатор Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что режим самоизоляции в крае продлен до 14 июня. Также на Ставрополье до 1 июля действует обязательный масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU