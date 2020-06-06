На Ставрополье девушка отдала золотые украшения лжецелительнице

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:15:20+03:00

Жертва обмана отдала «целительнице» семь золотых украшений на сумму более 120 тысяч рублей Фото: Иван ИВАНОВ

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Жертвой гадалки, которая обещала очистить золотые украшения от негативной энергетики, стала 23-летняя ставропольчанка. По словам девушки, на одной из улиц в Благодарненском районе она познакомилась с женщиной.

Та представилась «сильной целительницей». Новая знакомая предложила молодой знакомой свою «улучшить жизненную ситуацию».

Так, гадалка уверяла девушку, что для этого нужно очистить от негативной энергетики ювелирные изделия.

Жертва обмана отдала «целительнице» семь золотых украшений на сумму более 120 тысяч рублей.

«Волшебным образом» ювелирные изделия обратно к девушке не вернулись. К счастью, правоохранителям удалось задержать злоумышленницу. Ею оказалась 27-летняя местная жительница. В отделе полиции она призналась, что все украшения успела сдать в ломбард. А полученные деньги удачно потратила. Об этом информирует пресс-служба краевого управления МВД России.

По данным ведомства, часть украшения из ломбарда удалось вернуть законной владелице.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU