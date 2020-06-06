2020-06-06T15:25:29+03:00
Происшествия

На Ставрополье парень с наркотиком в кармане сбежал от полицейских

Злоумышленник оказался ранее неоднократно судим
Ася АСРЯН@asya1693
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Инцидент произошел в Георгиевском городском округе. Инспекторы ГИБДД остановили там автомобиль нарушителя правил дорожного движения.

При проверке документов правоохранители заметили, что пассажир нервничает и не смотрит в сторону автоинспекторов. Полицейские попросили мужчину выйти из машины.

Ставрополец просьбу выполнил, но тут же бросился бежать. По пути он пытался избавиться от пакета, который достал из кармана брюк.

Правоохранители догнали его и доставили в отдел внутренних дел. Им оказался 24-летний житель станицы Лысогорской. Выяснилось, что он ранее неоднократно был судим. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России. Изъятый у водителя порошок оказался синтетическим наркотиком.

Пассажир с наркотиком в кармане бежал от автоинспекторов.

Злоумышленник признался, что купил его для себя через «закладку».

Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают канал приобретения наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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