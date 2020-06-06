На Ставрополье 17 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:17:40+03:00

На сегодняшний день у 56 ставропольцев болезнь протекает тяжело

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По данным пресс-службы краевого министерства здравоохранения, в регионе Covid-19 зафиксирован у 2990 человек. Среди них - 257 несовершеннолетних жителей края.

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За все время выздоровели 1376 инфицированных. Накануне из медучреждений региона выписали 34 пациента.

К сожалению, врачам не удалось спасти 57 заразившихся. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. На сегодняшний день у 56 ставропольцев болезнь протекает тяжело.

Так, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 284 оценивается как среднетяжелое

По поводу внебольничной пневмонии, в том числе вызванной Covid-19, лечение получают 894 пациента.

В региональном Минздраве добавили, что сейчас под меднаблюдением находится 6461 человек, снято – 24 005

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за прошедшие сутки лаборатории провели 3 556 обследований, за весь период пандемии – 10 4528.

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ИСТОЧНИК KP.RU