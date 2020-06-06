В Пятигорске между двумя источниками благоустроят сквер

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:37:23+03:00

Утраченные зеленые зоны также восстановят. На все это направят деньги из курортного сбора. Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Все бордюры и ступени из машукского камня останутся на своих местах

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В Пятигорске началась подготовка к реконструкции сквера на пересечении бульвара Гагарина и улицы Академика Павлова. А если конкретнее, в районе источников № № 4 и 7.

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Местные власти решили соединить новым тротуаром нижнюю площадку канатной дороги и территорию источников. Ступени из машукского камня сохранят, только почистят.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пятигорска, утраченные зеленые зоны также восстановят.

На все это направят деньги из курортного сбора.

По словам градоначальника Дмитрия Ворошилова, все бордюры и ступени из машукского камня останутся на своих местах. Их только очистят и отреставрируют.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске, где ещё несколько недель назад был карантин, открыт парк «Цветник». В нижней его части гуляет довольно много людей. В основном это местные, уставшие от сидения дома.

В верхней – лишь одинокие любители йоги и фотограф у китайской беседки. Музей каменных древностей под открытым небом гостей не принимает.

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ИСТОЧНИК KP.RU