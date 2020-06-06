На Ставрополье пройдет первый в России Марш врачей
В Ставропольском крае пройдет первый Марш врачей в России. А состоится он 24 июня в 10:00 в Железноводске.
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Во время шествия участники почтят память медицинских работников, которые в годы войны спасали жизни людей. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.
Не секрет, что и сейчас медработники снова на передовой. Они круглосуточно борются с коронавирусом, рискуя своими жизнями.
В пресс-службе администрации курорта добавили, что именно 24 июня 1941 года было принято решение об открытие в Железноводске эвакогоспиталей, где спасли более 30 тысяч солдат.
Медработники больниц и здравниц маршем пройдут по ставропольскому городу-госпиталю в честь юбилея Великой Победы. Идущие в колоне врачи будут одеты в белые халаты. В связи с ограничительными мерами в регионе, им предписано соблюдать социальную дистанцию.
Участники шествия пройдут по главной улице Железноводска и возложат цветы к мемориалу Вечного огня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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