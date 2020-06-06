2020-06-06T17:23:01+03:00
Общество

На Ставрополье пройдет первый в России Марш врачей

Медработники больниц и здравниц маршем пройдут по ставропольскому городу-госпиталю в честь юбилея Великой Победы
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ЖелезноводскаФото: пресс-служба администрации Железноводска
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае пройдет первый Марш врачей в России. А состоится он 24 июня в 10:00 в Железноводске.

Ковидофобия: как справиться с навязчивым страхом заразиться COVID-19

00:00
00:00

Во время шествия участники почтят память медицинских работников, которые в годы войны спасали жизни людей. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Не секрет, что и сейчас медработники снова на передовой. Они круглосуточно борются с коронавирусом, рискуя своими жизнями.

В пресс-службе администрации курорта добавили, что именно 24 июня 1941 года было принято решение об открытие в Железноводске эвакогоспиталей, где спасли более 30 тысяч солдат.

Медработники больниц и здравниц маршем пройдут по ставропольскому городу-госпиталю в честь юбилея Великой Победы. Идущие в колоне врачи будут одеты в белые халаты. В связи с ограничительными мерами в регионе, им предписано соблюдать социальную дистанцию.

Участники шествия пройдут по главной улице Железноводска и возложат цветы к мемориалу Вечного огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 87 человек

Еще один пациент скончался (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье пройдет первый в России Марш врачей
В Пятигорске между двумя источниками благоустроят сквер
На Ставрополье 17 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
На Ставрополье парень с наркотиком в кармане сбежал от полицейских
На Ставрополье девушка отдала золотые украшения лжецелительнице
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 57
В Ставрополе дети с пользой проводят время в онлайн-лагерях
На Ставрополье реконструируют памятник Ленину
В Ставрополе растянут флаг размером с многоэтажку
В Ставрополе горожане вспоминают Андрея Джатдоева
В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
В Ставрополе горожан предупредят о ЧС с помощью медиа-экранов
На Ставрополье «Минеральная Матрёшка» претендует на мировой рекорд
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 87 человек
На Ставрополье назвали имя самого богатого мэра