На Ставрополье пройдет первый в России Марш врачей

6 Июнь 2020 2020-06-06T17:23:01+03:00

Медработники больниц и здравниц маршем пройдут по ставропольскому городу-госпиталю в честь юбилея Великой Победы

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае пройдет первый Марш врачей в России. А состоится он 24 июня в 10:00 в Железноводске.

Ковидофобия: как справиться с навязчивым страхом заразиться COVID-19 00:00 00:00

Во время шествия участники почтят память медицинских работников, которые в годы войны спасали жизни людей. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Не секрет, что и сейчас медработники снова на передовой. Они круглосуточно борются с коронавирусом, рискуя своими жизнями.

В пресс-службе администрации курорта добавили, что именно 24 июня 1941 года было принято решение об открытие в Железноводске эвакогоспиталей, где спасли более 30 тысяч солдат.

Медработники больниц и здравниц маршем пройдут по ставропольскому городу-госпиталю в честь юбилея Великой Победы. Идущие в колоне врачи будут одеты в белые халаты. В связи с ограничительными мерами в регионе, им предписано соблюдать социальную дистанцию.

Участники шествия пройдут по главной улице Железноводска и возложат цветы к мемориалу Вечного огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 87 человек

Еще один пациент скончался (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU