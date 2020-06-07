2020-06-07T10:10:33+03:00
Происшествия

Три новых смертельных случая от коронавируса выявлены на Ставрополье

Губернатор Владимир Владимиров рассказал о 60 летальных случаях среди пациентов с COVID-19
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Ставропольском крае за сутки еще трое скончались с подтвержденным коронавирусом. Как уточнил губернатор региона Владимир Владимиров, общее число летальных исходов срели пациентов с COVID-19 достигло 60 случаев. Всего в крае зарегистрировано 3079 заболевших за все время жителей (+89 за сутки). В том числе 1398 случаев выздоровления.

Глава Ставрополья при этом отмечает, что объем тестирования населения на COVID-19 не снижается, а напротив - только увеличивается, что помогает своевременно выявлять инфицированных и пресекать дальнейшее заражение людей из их окружения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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