Три новых смертельных случая от коронавируса выявлены на Ставрополье
В Ставропольском крае за сутки еще трое скончались с подтвержденным коронавирусом. Как уточнил губернатор региона Владимир Владимиров, общее число летальных исходов срели пациентов с COVID-19 достигло 60 случаев. Всего в крае зарегистрировано 3079 заболевших за все время жителей (+89 за сутки). В том числе 1398 случаев выздоровления.
Глава Ставрополья при этом отмечает, что объем тестирования населения на COVID-19 не снижается, а напротив - только увеличивается, что помогает своевременно выявлять инфицированных и пресекать дальнейшее заражение людей из их окружения.
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ИСТОЧНИК KP.RU