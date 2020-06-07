За сутки в КБР скончались два пациента с COVID-19

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:52:24+03:00

В Минздраве республики рассказали, что не удалось спасти мужчину из Нальчика и женщину из Прохладного

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В Кабардино-Балкарии за сутки с подтвержденным статусом COVID-19 скончалась женщина 1949 года рождения из города Прохладный и мужчина 1937 года рождения из Нальчика. Подробности рассказали в республиканском Минздраве, где также отметили суточный прирост числа больных и выздоровевших:

- Всего зарегистрировано 3348 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки прибавилось 76. Выздоровевших - 1625, также плюс 76 за сутки.

С новыми смертельными случаями общее число летальных исходов достигло 33. В госпитале получают лечение 1029 человек, в том числе 57 пациентов находятся в реанимации. На амбулаторном лечении - 698 жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU