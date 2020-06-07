2020-06-07T12:54:19+03:00
Общество

На Ставрополье синоптики обещают знойное начало рабочей недели

По краю воздух прогреется до +35
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае новая рабочая неделя обещает быть знойной. Синоптики Ставропольского Гидрометцентра предупреждают, что 8 июня в некоторых районах региона будет настолько жарко, что приведет к агрометеорологическому опасному явлению в виде почвенной засухи под озимыми и яровыми культурами.

Из прогноза следует, что в понедельник воздух на Ставрополье прогреется до +34. При том что ожидается ясная погода с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. В Ставрополе 8 числа столбики термометров поднимутся до 31 градуса выше нуля, небо также будет чистым. Но уже 9 числа местами в регионе пройдет кратковременный дождь с грозой во второй половине дня. Температура воздуха, однако, останется высокой - до +35 градусов. В краевом центре во вторник существенных осадков не обещают, воздух прогреется до +32.

Сегодня, 7 июня, в крае погода разгуляется +33 градусов со знаком плюс. Осадков не ждем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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