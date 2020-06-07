В Северной Осетии еще у 41 человека подтвердился COVID-19

7 Июнь 2020 2020-06-07T13:05:18+03:00

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В Северной Осетии еще у 41 жителя подтвердился коронавирус. За сутки число больных, выявленных за все время, выросло до 3324. Как уточнили в местном Роспотребнадзоре, выздоровели с начала пандемии 3030 местных жителей, скончались - 58. Кроме того известно, что 100 человек сегодня получают лечение на дому, а 136 - в больницах республики.

В Минздраве РСО-Алания рассказали, что в Республиканской клинической больнице скорой помощи находятся 403 пациента, но только у 74 - уже подтвержден диагноз COVID-19. К аппаратам ИВЛ там подключены 24 человека. Еще 494 пациента госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу, в референс-центре коронавирус нашли у 47. В этом медучреждении к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 28 человек.

В Ардонскои ЦРБ насчитывается 88 больных, в Правобережной центральной районной больнице - всего 15 пациентов, но коронавирус подтвержден только у двоих.

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ИСТОЧНИК KP.RU