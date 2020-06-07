В ДТП с автобусом в Ингушетии пострадали около 20 человек
Авария произошла накануне в Сунженском районе
Фото: МВД РИ
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В Сунженском районе Республики Ингушетия в ДТП попал автобус, развозивший домой работников сельскохозяйственного предприятия. Авария произошла накануне вечером.
- На внутрихозяйственной грунтовой дороге крупного агропромышленного предприятия столкнулись два служебных автобуса марки “ПАЗ”, перевозившие рабочих. Около 20 человек обратились за медицинской помощью в местные лечебные учреждения, - рассказали в республиканском МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU