2020-06-07T13:12:46+03:00
Происшествия

В ДТП с автобусом в Ингушетии пострадали около 20 человек

Авария произошла накануне в Сунженском районе
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: МВД РИФото: МВД РИ
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В Сунженском районе Республики Ингушетия в ДТП попал автобус, развозивший домой работников сельскохозяйственного предприятия. Авария произошла накануне вечером.

- На внутрихозяйственной грунтовой дороге крупного агропромышленного предприятия столкнулись два служебных автобуса марки “ПАЗ”, перевозившие рабочих. Около 20 человек обратились за медицинской помощью в местные лечебные учреждения, - рассказали в республиканском МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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