Штурм казино в Северной Осетии попал на видео
В Северной Осетии росгвардейцы вместе с сотрудниками МВД по противодействию коррупции накрыли два подпольных казино. Клубы с игровыми автоматами работали в спальных районах Владикавказа, спрятавшись за железными дверями, стараясь не привлекать лишнего внимания. Пускали поиграть только постоянных клиентов, от оперативников поэтому закрылись изнутри. Штурм незаконных заведений попал на видео:
Штурм казино в Осетии.
- С виду обычные компьютеры, но в этих заведениях у процессоров – особенная начинка. Согласно экспертизе аппаратура является игровой. Всего изъято 40 системных блоков и мониторов, а также 9 модемов. Из касс обоих игорных заведений изъято более 40 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе МВД РСО-Алания.
На хозяев нелегального бизнеса завели уголовные дела по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».
ИСТОЧНИК KP.RU