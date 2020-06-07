2020-06-07T15:56:55+03:00
Происшествия

Штурм казино в Северной Осетии попал на видео

На хозяев завели уголовные дела [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Северной Осетии росгвардейцы вместе с сотрудниками МВД по противодействию коррупции накрыли два подпольных казино. Клубы с игровыми автоматами работали в спальных районах Владикавказа, спрятавшись за железными дверями, стараясь не привлекать лишнего внимания. Пускали поиграть только постоянных клиентов, от оперативников поэтому закрылись изнутри. Штурм незаконных заведений попал на видео:

Штурм казино в Осетии.

- С виду обычные компьютеры, но в этих заведениях у процессоров – особенная начинка. Согласно экспертизе аппаратура является игровой. Всего изъято 40 системных блоков и мониторов, а также 9 модемов. Из касс обоих игорных заведений изъято более 40 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе МВД РСО-Алания.

На хозяев нелегального бизнеса завели уголовные дела по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Штурм казино в Северной Осетии попал на видео
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