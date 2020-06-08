2020-06-08T09:06:53+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 88 человек

Всего в регионе скончались от инфекции 62 пациента
Ася АСРЯН@asya1693
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В регионе продлен режим самоизоляцииВ регионе продлен режим самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 8 июня сообщил, что за прошедшие сутки в крае коронавирусом заболели 88 человек. Всего на данный момент в регионе 3167 заболевших.

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За сутки скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Глава края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число умерших достигло 62. По словам губернатора, показатели заболеваемости не стоят на месте. Число выздоровевших растет тоже. И уже превысило 1,4 тысячи человек.

Напомним, что режим самоизоляции на Ставрополье продлен до 14 июня. А с 18 мая до 1 июля введен обязательный масочный режим. Владимиров еще раз призвал местных жителей не нарушать его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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