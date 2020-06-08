На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 62

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:06:23+03:00

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В нашем регионе выявили 88 новых случаев коронавируса. За прошедший день скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Эти цифры озвучил губернатор Ставрополья утром 8 июня.

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Он также добавил, что всего в крае с начала пандемии заразились 3167 человек. Из них 1402 уже выздоровели. Однако не уменьшается число умерших от инфекции. Всего в регионе от коронавируса умерли 62 ставропольца.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Пока неизвестно, в каких населенных пунктах проживали эти пациенты и кто они такие.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае пройдет первый Марш врачей в России. А состоится он 24 июня в 10:00 в Железноводске. Во время шествия участники почтят память медицинских работников, которые в годы войны спасали жизни людей.

Медработники больниц и здравниц маршем пройдут по ставропольскому городу-госпиталю в честь юбилея Великой Победы. Идущие в колоне врачи будут одеты в белые халаты. В связи с ограничительными мерами в регионе, им предписано соблюдать социальную дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU