Огромный лимон вырастили в школе Ставрополя

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:49:09+03:00

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В Ставрополе вырастили огромный лимон. Заботились о фрукте в пришкольной теплице в лицее №15. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

В оранжерее около 150 видов растений. В том числе педагоги посадили монстеру, которая в итоге дала плод.

- Монстера - это экзотическое растение с большими резными листьями, родом из влажных тропических лесов экваториальной Америки. Но, как оказалось, ему пришелся по душе и микроклимат теплицы ставропольской школы, - сказано в сообщении мэрии.

Фото: мэрия Ставрополя

Этот гигантский фрукт уже попробовали. Остальные плоды пока зеленые. В дирекции лицея надеются, что они поспеют к концу самоизоляции. По подсчетам педагогов, в оранжерее еще растут лимоны больше килограмма.

ИСТОЧНИК KP.RU