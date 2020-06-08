Огромный лимон вырастили в школе Ставрополя
В Ставрополе вырастили огромный лимон. Заботились о фрукте в пришкольной теплице в лицее №15. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.
В оранжерее около 150 видов растений. В том числе педагоги посадили монстеру, которая в итоге дала плод.
- Монстера - это экзотическое растение с большими резными листьями, родом из влажных тропических лесов экваториальной Америки. Но, как оказалось, ему пришелся по душе и микроклимат теплицы ставропольской школы, - сказано в сообщении мэрии.
Фото: мэрия Ставрополя
Этот гигантский фрукт уже попробовали. Остальные плоды пока зеленые. В дирекции лицея надеются, что они поспеют к концу самоизоляции. По подсчетам педагогов, в оранжерее еще растут лимоны больше килограмма.
ИСТОЧНИК KP.RU