2020-06-08T10:56:14+03:00
Происшествия

На Ставрополье парень украл девушку, чтобы жениться на ней

Влюбленную пару догнал отец похищенной невесты
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Этот случай мог бы закончиться романтической историей, но завершился возбуждением уголовного дела.

Пылкий 21-летний житель Ставрополья влюбился в 18-летнюю землячку. По классике жанра, захотел жениться на ней. Вместо свадебной церемонии он предпочел кражу невесты.

Так, вечером 27 мая парень со своими знакомыми подъехал к дому жительницы села Величаевского Левокумского района.

Оттуда ставропольский Ромео и похитил невесту, чтобы жениться на ней. Молодых людей догнал отец девушки и вернул дочь домой. За кражу ставропольчанки парню придется ответить.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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