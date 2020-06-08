На Ставрополье парень украл девушку, чтобы жениться на ней

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:56:14+03:00

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Этот случай мог бы закончиться романтической историей, но завершился возбуждением уголовного дела.

Пылкий 21-летний житель Ставрополья влюбился в 18-летнюю землячку. По классике жанра, захотел жениться на ней. Вместо свадебной церемонии он предпочел кражу невесты.

Так, вечером 27 мая парень со своими знакомыми подъехал к дому жительницы села Величаевского Левокумского района.

Оттуда ставропольский Ромео и похитил невесту, чтобы жениться на ней. Молодых людей догнал отец девушки и вернул дочь домой. За кражу ставропольчанки парню придется ответить.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU