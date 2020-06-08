2020-06-08T10:48:06+03:00
Общество

Врач со Ставрополья стал коронавирусным бардом

Видео опубликовал губернатор Владимир Владимиров
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На Ставрополье обсуждают видео с песней о COVID-19. Ролик опубликовал губернатор Владимир Владимиров.

Исполнитель в песне описывает самые характерные черты пандемии. Лирический герой в ней - обычный врач-бытоописатель. Так, к примеру, упоминается профессиональная переподготовка медиков: "Вчера хирург-эндоскопист - сегодня инфекционист". Также упоминается заразившийся коронавирус главврач второй городской больницы Ставрополя Анатолий Былим.

- Спасибо, что живой! Ставропольский врач – о борьбе с коронавирусом. Эта песня – о реалиях, в которых ежедневно трудятся ставропольские медики, спасая наше здоровье и жизни, - написал Владимиров.

Ставропольский врач о борьбе с коронавирусом.Ставропольский врач посвятил песню медикам, которые сражаются с коронавирусом.

Также в посте губернатор призвал медикам жизнь. Для этого достаточно ходить в маске и минимизировать контакты с другими людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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