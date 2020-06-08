2020-06-08T12:11:33+03:00
Общество

В Пятигорске восстановят детский лагерь советских времен

Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Пятигорске планируют восстановление детского лагеря "Радуга". Учреждение заложили еще в советское время. Однако из-за времени здание разрушилось, сказано в сообщении мэрии.

С идеей выступил глава города Дмитрий Ворошилов. Судьбу объекта определят местные жители. Мэр задал вопрос подписчикам, нужен ли такое учреждение городу. Также Ворошилов попросил отдать объект городу.

По замечанию мэра, в целости осталась только столовая. Остальные здания разрушены.

- Маленьким пятигорчанам нужна детская здравница. В городе нет ни одного полноценного летнего лагеря, - заметил градоначальник.

Судя по комментариям под постом, горожанам нравится идея реконструировать детский лагерь. Есть опасение, что учреждение будет доступно только для детей из богатых семей. В администрации пока никак не прокомментировали такое заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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