В Пятигорске восстановят детский лагерь советских времен
В Пятигорске планируют восстановление детского лагеря "Радуга". Учреждение заложили еще в советское время. Однако из-за времени здание разрушилось, сказано в сообщении мэрии.
С идеей выступил глава города Дмитрий Ворошилов. Судьбу объекта определят местные жители. Мэр задал вопрос подписчикам, нужен ли такое учреждение городу. Также Ворошилов попросил отдать объект городу.
По замечанию мэра, в целости осталась только столовая. Остальные здания разрушены.
- Маленьким пятигорчанам нужна детская здравница. В городе нет ни одного полноценного летнего лагеря, - заметил градоначальник.
Судя по комментариям под постом, горожанам нравится идея реконструировать детский лагерь. Есть опасение, что учреждение будет доступно только для детей из богатых семей. В администрации пока никак не прокомментировали такое заявление.
ИСТОЧНИК KP.RU