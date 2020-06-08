2020-06-08T12:13:32+03:00
Общество

На Ставрополье мужчина перечислил мошеннику почти три млн рублей

Он сообщил, что пятигорчанину полагается 35 миллионов рублей компенсации за покупку БАДов через интернет
Ася АСРЯН@asya1693
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Когда житель курорта понял, что его обманули, обратился в правоохранительные органыКогда житель курорта понял, что его обманули, обратился в правоохранительные органыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне в Пятигорске 46-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился полицейским. Он сообщил, что жителю курорта полагается 35 миллионов рублей компенсации за покупку БАДов через интернет.

Мошенник убедил доверчивого ставропольца перечислить в качестве страховки около трех миллионов рублей.

Когда житель курорта понял, что его обманули, обратился в правоохранительные органы. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение и личность мошенника.

Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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