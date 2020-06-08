На Ставрополье мужчина перечислил мошеннику почти три млн рублей

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:13:32+03:00

Когда житель курорта понял, что его обманули, обратился в правоохранительные органы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Он сообщил, что пятигорчанину полагается 35 миллионов рублей компенсации за покупку БАДов через интернет

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Накануне в Пятигорске 46-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился полицейским. Он сообщил, что жителю курорта полагается 35 миллионов рублей компенсации за покупку БАДов через интернет.

Мошенник убедил доверчивого ставропольца перечислить в качестве страховки около трех миллионов рублей.

Когда житель курорта понял, что его обманули, обратился в правоохранительные органы. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение и личность мошенника.

Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU