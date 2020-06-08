2020-06-08T12:57:29+03:00
Происшествия

Четверых дагестанцев осудили за терроризм и присягу ИГ*

Участники банды получили от 7 до 16 лет колонии
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Четверых дагестанцев признали виновными в терроризме, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

В январе 2017 года Рамазан Закарьяев, Самат Татарханов и Али Рамазанов объединились в преступную группу по религиозным убеждениям. Через месяц они прошли обучение правилам обращения с оружием и инструкциями по созданию взрывных устройств.

Позже, сообщники, вместе с четвертым единомышленником Даниялом Загировым, купили пистолет, два револьвера, патроны и гранаты. Часть спрятали в лесу, часть носили с собой. Новоявленный член банды также размещал в соцсетях материалы с призывами к экстремистской деятельности.

В результате, 19 октября 2018 года четверо парней принесли присягу главе ИГ*. На следующий день их схватил спецназ.

Дагестанцев, в зависимости от их роли, вменили статьи «Создание террористического сообщества или участие в нем», «Похождение обучения для участия в террористической группировке», «Создание незаконного вооруженного формирования», «Участие в деятельности террористической организации», «Незаконный оборот оружия», «Незаконный оборот взрывчатых веществ» и «Публичные призывы к экстремизму».

Татарханов был приговорен к 16 годам колонии строго режима, Загиров — к 12, Закарьяев —к 9 и Рамазанов — к 7.

ИГ* — запрещенная в РФ международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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