На Ставрополье 71-летний мужчина зарезал соседа
Вопиющий случай произошел 13 мая в Михайловске. Там один из местных жителей попросил соседа перегнать автомобиль, припаркованный на его придворовой территории.
Тот затаив обиду, вечером того же дня взял с собой нож и пришел к мужчине.
Входную дверь открыл мужчина, которого 71-летний ставрополец сразу же ударил ножом в грудь. От полученных травм 31-летний сосед скончался в больнице.
Против пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.
ИСТОЧНИК KP.RU