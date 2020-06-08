На Ставрополье 71-летний мужчина зарезал соседа

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:26:06+03:00

Пенсионер пришел зашел в гости с ножом

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Вопиющий случай произошел 13 мая в Михайловске. Там один из местных жителей попросил соседа перегнать автомобиль, припаркованный на его придворовой территории.

Тот затаив обиду, вечером того же дня взял с собой нож и пришел к мужчине.

Входную дверь открыл мужчина, которого 71-летний ставрополец сразу же ударил ножом в грудь. От полученных травм 31-летний сосед скончался в больнице.

Против пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU