На Ставрополье бизнесмены могут получить кредит под 2% годовых

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:57:10+03:00

Компания должна работать в одной из сфер, признанных пострадавшими Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Компания должна работать в одной из сфер, признанных пострадавшими

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На Ставрополье с 1 июня субъекты бизнеса могут оформить банковский кредит под 2% на возобновление деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

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Правда, для этого предприятие должно соответствовать ряду требований. Например, компания должна работать в одной из сфер, признанных пострадавшими. На предприятии обязаны работать наемные сотрудники.

Еще одно важное условие: компания не должна проходить процедуру банкротства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье стройфирмы обманувшие 400 дольщиков не добились апелляции.

Ставропольцы доверили свои деньги компаниям на условиях долевого строительства. Но новоселья так и не дождались.

ИСТОЧНИК KP.RU