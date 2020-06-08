На Ставрополье бизнесмены могут получить кредит под 2% годовых
На Ставрополье с 1 июня субъекты бизнеса могут оформить банковский кредит под 2% на возобновление деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.
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Правда, для этого предприятие должно соответствовать ряду требований. Например, компания должна работать в одной из сфер, признанных пострадавшими. На предприятии обязаны работать наемные сотрудники.
Еще одно важное условие: компания не должна проходить процедуру банкротства.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье стройфирмы обманувшие 400 дольщиков не добились апелляции.
Ставропольцы доверили свои деньги компаниям на условиях долевого строительства. Но новоселья так и не дождались.
ИСТОЧНИК KP.RU