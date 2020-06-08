В Железноводске откроют новый источник с минеральной водой

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:47:27+03:00

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В Железноводске заработает источник "Семашко". Несколько десятилетий воду оттуда было невозможно достать, сообщает пресс-служба мэрии.

Источник заработает в ротонде "Смирновского" бювета. Его запустят после снятия ограничений из-за коронавируса. Сейчас проходит ремонт бювета и реставрация внутренних каменных панно. Работу проводят по поручению губернатора Владимира Владимирова.

В пресс-службе мэрии уверяют, что вода из источника уникальна. Скважину открыли еще в 1928 году гидрогеологом Николаем Славяновым. Глубина источника - 101,5 метра, температура для литья - 50 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU