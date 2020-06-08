На Ставрополье поселился редкий вид краснокрижного журавля
Во дворе одного из ставропольцев поселился редкий вид журавля, занесенный в Красную книгу. На Ставрополье он оказался случайно.
По словам приютившего журавля жителя Зеленокумска, во время одного из перелетов в теплые края, птица повредила левое крыло и поскольку летать дальше не смогла. Поэтому и остановилась в доме пенсионера.
С тех пор во дворе дома Алексея Селезнева красавка живет около восьми лет. Журавль – красавка – это самый маленький вид журавля на планете.
Чистый воздух и гостеприимство пенсионера пришлись по вкусу краснокнижному гостю, и он устроилсяв непривычном для себя регионена постоянное место жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU