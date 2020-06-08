2020-06-08T15:52:37+03:00
Общество

На Ставрополье поселился редкий вид краснокрижного журавля

Птица повредила левое крыло и поскольку летать дальше не смогла, остановилась в доме пенсионера
Ася АСРЯН@asya1693
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Чистый воздух и гостеприимство пенсионера пришлись по вкусу краснокнижному гостюЧистый воздух и гостеприимство пенсионера пришлись по вкусу краснокнижному гостю
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Во дворе одного из ставропольцев поселился редкий вид журавля, занесенный в Красную книгу. На Ставрополье он оказался случайно.

По словам приютившего журавля жителя Зеленокумска, во время одного из перелетов в теплые края, птица повредила левое крыло и поскольку летать дальше не смогла. Поэтому и остановилась в доме пенсионера.

С тех пор во дворе дома Алексея Селезнева красавка живет около восьми лет. Журавль – красавка – это самый маленький вид журавля на планете.

Чистый воздух и гостеприимство пенсионера пришлись по вкусу краснокнижному гостю, и он устроилсяв непривычном для себя регионена постоянное место жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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