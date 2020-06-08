Ставрополье продумает план открытия туристического сезона
Руководители регионов до 15 июня должны сдать планы по открытию туристического сезона. Стратегию они пропишут вместе с Роспотребнадзором, Ростуризмом и Минздравом. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на заседании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Туризм в регионах должен возобновляться постепенно, с соблюдением всех мер. На Ставрополье уже открыли семь санаториев и три бальнеолечебницы Кавказских Минеральных Вод.
Вскоре в регионе откроют еще 27 здравниц. Посетителей проверяют на COVID-19, они живут по особому распорядку. Также всех гостей расселили так, чтобы между ними было большое расстояние.
ИСТОЧНИК KP.RU