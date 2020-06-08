Ставрополье продумает план открытия туристического сезона

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:18:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководители регионов до 15 июня должны сдать планы по открытию туристического сезона. Стратегию они пропишут вместе с Роспотребнадзором, Ростуризмом и Минздравом. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на заседании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Туризм в регионах должен возобновляться постепенно, с соблюдением всех мер. На Ставрополье уже открыли семь санаториев и три бальнеолечебницы Кавказских Минеральных Вод.

Вскоре в регионе откроют еще 27 здравниц. Посетителей проверяют на COVID-19, они живут по особому распорядку. Также всех гостей расселили так, чтобы между ними было большое расстояние.

ИСТОЧНИК KP.RU