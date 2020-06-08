2020-06-08T14:06:06+03:00
Общество

На Ставрополье медиков обеспечили бесплатной мобильной связью

Специальный тариф предназначен для работающих с заражёнными коронавирусом
Ася АСРЯН@asya1693
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Один из федеральных сотовых операторов разработал специальный тариф с бесплатной связью на 3 месяцаОдин из федеральных сотовых операторов разработал специальный тариф с бесплатной связью на 3 месяцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Медикам из 11 больниц Ставрополья предложили бесплатную сотовую связь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минпромсвязи.

Растёт заболеваемость: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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Так, в ведомстве рассказали, что один из федеральных сотовых операторов разработал специальный тариф с бесплатной связью на 3 месяца.

Он предназначен для медиков, работающих пациентами, заражёнными коронавирусом. В нашем регионе перейти на него предложили сотрудникам больниц Ставрополя, а также районным больницам края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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