2020-06-08T14:22:18+03:00
Общество

На Ставрополье могут восстановить заброшенный пионерлагерь «Радуга»

Градоначальник предложил нынешнему собственнику объекта отдать лагерь городу, чтобы восстановить его
Ася АСРЯН@asya1693
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Если идею поддержат местные жители, то на восстановление лагеря выделят деньгиЕсли идею поддержат местные жители, то на восстановление лагеря выделят деньгиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Пятигорске появились планы по восстановлению заброшенного детского лагеря «Радуга». Он был одним из двух лагерей-спутников пионерлагеря «Машук» в курорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Там же добавили, что в лагере сохранились лишь фрагменты ограды, ворота с названием и здание столовой. Да и то в полуразрушенном состоянии.

Градоначальник предложил нынешнему собственнику объекта отдать лагерь городу, чтобы восстановить его. Если идею поддержат местные жители, то на восстановление лагеря выделят деньги.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье открывают 540 летних тематических онлайн-лагерей. Интерактивный досуг предлагают загородные и пришкольные лагеря. К такому формату прибегли из-за пандемии коронавируса.

Смены проводят на информационных платформах или аккаунтах учреждений в социальных сетях. Программу дети, как и раньше, проходят от семи до 21 дня. Участие в сменах приняли уже сотни школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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