На Ставрополье могут восстановить заброшенный пионерлагерь «Радуга»
В Пятигорске появились планы по восстановлению заброшенного детского лагеря «Радуга». Он был одним из двух лагерей-спутников пионерлагеря «Машук» в курорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Там же добавили, что в лагере сохранились лишь фрагменты ограды, ворота с названием и здание столовой. Да и то в полуразрушенном состоянии.
Градоначальник предложил нынешнему собственнику объекта отдать лагерь городу, чтобы восстановить его. Если идею поддержат местные жители, то на восстановление лагеря выделят деньги.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье открывают 540 летних тематических онлайн-лагерей. Интерактивный досуг предлагают загородные и пришкольные лагеря. К такому формату прибегли из-за пандемии коронавируса.
Смены проводят на информационных платформах или аккаунтах учреждений в социальных сетях. Программу дети, как и раньше, проходят от семи до 21 дня. Участие в сменах приняли уже сотни школьников.
ИСТОЧНИК KP.RU