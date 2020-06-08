Губернатор Ставрополья заявил, что станет донором крови

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:42:34+03:00

Также Владимиров призвал коллег стать донорами и поддержать систему здравоохранения Фото: Архив "КП"

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Глава Ставрополья заявил, что станет донором крови. Об этом он сообщил на еженедельном совещании в правительстве. Напомним, 14 июня отмечается Всемирный день донора крови.

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Также Владимиров призвал коллег стать донорами и поддержать систему здравоохранения.

Напомним, что сегодня, 8 июня глава Ставрополья потребовал защитить будущий урожай от пожаров.

— На счету каждый гектар, нельзя допустить потерь будущего урожая из-за пожаров, — подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU