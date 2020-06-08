Губернатор Ставрополья заявил, что станет донором крови
14 июня отмечается Всемирный день донора крови
Также Владимиров призвал коллег стать донорами и поддержать систему здравоохраненияФото: Архив "КП"
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Глава Ставрополья заявил, что станет донором крови. Об этом он сообщил на еженедельном совещании в правительстве. Напомним, 14 июня отмечается Всемирный день донора крови.
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Также Владимиров призвал коллег стать донорами и поддержать систему здравоохранения.
Напомним, что сегодня, 8 июня глава Ставрополья потребовал защитить будущий урожай от пожаров.
— На счету каждый гектар, нельзя допустить потерь будущего урожая из-за пожаров, — подчеркнул губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU