На Ставрополье жители хутора получат голубое топливо
Мечта жителей отдаленного населения пункта сбылась
Этот хутор был последним в Кочубеевском районе, где не было централизованного газоснабженияФото: Архив "КП"
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На хуторе Ураковском Кочубеевского района скоро появится газ. Для этого построят 2,9 км распределительной сети. Об этом сообщает пресс-служба строительства газовой ветки обойдется в 12 миллионов рублей.
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Сообщается, что в самом отдаленном хуторе района проживает 100 человек.
Этот хутор был последним в Кочубеевском районе, где не было централизованного газоснабжения. Мечта его жителей исполнилась.
До конца июля там планируют завершить все необходимые работы.
ИСТОЧНИК KP.RU