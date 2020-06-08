На Ставрополье жители хутора получат голубое топливо

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:26:05+03:00

Этот хутор был последним в Кочубеевском районе, где не было централизованного газоснабжения Фото: Архив "КП"

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На хуторе Ураковском Кочубеевского района скоро появится газ. Для этого построят 2,9 км распределительной сети. Об этом сообщает пресс-служба строительства газовой ветки обойдется в 12 миллионов рублей.

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Сообщается, что в самом отдаленном хуторе района проживает 100 человек.

Этот хутор был последним в Кочубеевском районе, где не было централизованного газоснабжения. Мечта его жителей исполнилась.

До конца июля там планируют завершить все необходимые работы.

ИСТОЧНИК KP.RU