2020-06-08T16:26:05+03:00
Общество

На Ставрополье жители хутора получат голубое топливо

Мечта жителей отдаленного населения пункта сбылась
Ася АСРЯН@asya1693
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Этот хутор был последним в Кочубеевском районе, где не было централизованного газоснабженияЭтот хутор был последним в Кочубеевском районе, где не было централизованного газоснабженияФото: Архив "КП"
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На хуторе Ураковском Кочубеевского района скоро появится газ. Для этого построят 2,9 км распределительной сети. Об этом сообщает пресс-служба строительства газовой ветки обойдется в 12 миллионов рублей.

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Сообщается, что в самом отдаленном хуторе района проживает 100 человек.

Этот хутор был последним в Кочубеевском районе, где не было централизованного газоснабжения. Мечта его жителей исполнилась.

До конца июля там планируют завершить все необходимые работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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